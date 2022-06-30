Yaşlı tanışma toplantısı düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yaşlı Hakları Ruh Sağlığı Derneği ve Kıbrıs Türk Emekliler Derneği işbirliğinde, ülkedeki yaşlı nüfusu için sosyal politikaların geliştirilmesine imkan tanımak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği ev sahipliğinde Emekliler Derneği Lokali’nde gerçekleşen toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins, Emekliler Derneği, Emekli Polisler Derneği, Emekli Astsubaylar ile Mücahitler Derneği üyeleri ile Bakanlık yetkilileri katıldı.

Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünya ülkelerinde kabul gören yaşlı haklarının ülkede de hak ettiği değeri görmesini arzuladıklarını ifade ederek, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği üyeleri ve bakanlık temsilcileri ile işbirliği yapmak amacıyla düzenlenen ilk etkinlik olan tanışma toplantısının 30 Haziran Emekliler Haftası içerisinde, dernek olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Emekli Polisler Derneği, Emekli Astsubaylar ve Mücahitler Derneği ile emeklilerin kazanılmış haklarını ve menfaatlerini korumak için koordineli bir şekilde çalıştıklarını anımsatan Çelik, 2019 yılına kadar Emekli Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun rutin olarak toplandığını ve emeklilerin sorunlarını ilgili makamlara duyurarak kamuoyu oluşturduğunu söyledi.

K.T. Emekliler Derneği olarak bu konseyin canlandırılmasını arzuladıklarını ve gereken katkıyı koymaya hazır olduklarını belirten Çelik, üyelerinin sorunlarını hem Yaşlı Hakları Derneği hem de Bakanlık yetkililerinin bilgisine getirmekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Emekliliğe denk gelen yaşlılık döneminin insanların sağlık sorunları ile karşı karşıya geldiği, sağlık masraflarının arttığı bir yaş dönemi olduğuna dikkat çeken Çelik, bu yaş grubundaki insanların sağlık harcamalarının arttığını ifade etti.

Emeklilik döneminde yaşlıların bir kısmının yaşamsal yetilerini kaybetmesi sebebiyle, aile bakımından yoksun kalan yaşlıların kendi evlerinde bakıcı tutmak zorunda kaldığına değinen Çelik şöyle devam etti:

‘‘Yeterli miktarda ve kalitede yaşlı bakım evi, dinlenme evi ile rehabilitasyon merkezleri kurulmalı, tüm yaşlıların bu merkezlere erişimi sağlanmalıdır. Ülkemizdeki emeklilerimizin çoğu ülkemizde bulunan ekonomik şartlar, enflasyon ve döviz sebebiyle özellikle özel sektörde çalışan çocuklarına mali yardım yapmak zorunda kalmakta, bu da emeklilerimizin hayat standartlarını olumsuz etkilemektedir. Emeklilerimizin büyük çoğunluğu kendilerine bakmaya muhtaçken torun bakmak zorunda kalmakta, bu da onların hareket özgürlüğünü ve bağımsız davranma yetilerini kısıtlamaktadır.’’

Tam gün eğitim sistemine geçilmesi ve küçük çocuklar için devlet destekli kreşlerin açılması ile, nene ve dedelerin bu külfetten kurtulabileceğine ve daha kaliteli bir yaşam olanağına kavuşabileceğine inandıklarını belirten Çelik: ‘‘Emekli ve yaşlılarımızın bu ve benzer sorunlarının çözümü için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının girişimde bulunacağına inanıyor, bu toplantıya ön ayak olan bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Hatice Jenkins de yaşlıların sorunlarının bugüne kadar toplumda göz ardı edildiğine dikkat çekerek, toplumda yaşlı sorunları ile ilgilenen, onların fikirlerine önem veren bir vizyonu olduğu için, tanışma toplantısına fikir sahipliği yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a teşekkür etti.

Yaşlı sorunları arasında en acil olan sorunun bakım evlerinin durumu olduğunu önemle vurgulayan Jenkins: ‘’Sınırüstü Bakım Evi ile bu konuların aciliyeti bir gecede ortaya çıkmıştır. Çok az sayıda bakım evi vardır ve devlet kurumları arasında bir yetki karmaşası vardır. Bu işe gönül vermiş bizlerin ve sizlerin katkısı ile bu süreci iyileştirmek için ilerleyeceğiz. ‘’ şeklinde konuştu.

Yaşlıların evlerde eğitimsiz bakıcılar tarafından bakıldığına bunun da önemli bir sorun olduğuna işaret eden Jenkins, ‘’Yaşlılarımıza hak ettikleri bakımı verme sorumluluğumuz var. Bakım evlerinin iyileştirilmesi için, yasaların iyileştirilmesi, bakıcılara eğitim verilmesi, bu sektöre yatırım yapılarak devlet eliyle destek verilmesi için dernek olarak emekliler ile işbirliği yapmaya, sizlerin sorunlarını öğrenmeye hazırız. Emeklilerin birikim ve tecrübelerinden faydalanmak, nesiller arası dayanışmaya destek olarak sizlere daha verimli, sağlıklı ve aktif bir yaşlılık dönemi geçirtmek istiyoruz” dedi.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, toplantıya katılımlarından dolayı emekli dernekleri üyelerine teşekkür etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi vasıtasıyla emekli ve yaşlılara verilecek hizmetlerin çeşitlendirilmesi, onların bir araya getirilerek yaşam kalitesinin arttırılması için neler yapılabileceğini ele almak istediklerini anlatan Taçoy, Nazım Hikmet’in ‘’Yaşamayı öyle ciddiye alacaksın ki ,mesela yetmişinde zeytin dikeceksin, ölüme inanmadığından değil, yaşamak yanı ağır bastığından ‘’ dizelerinden alıntı yaparak, insanın hissettiği yaşta olduğunu, yaşlıların farklı aktivitlerle bir araya getirilerek yaşama heveslerini arttırmak için imkanların kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.

Benzer bir uygulamanın Girne Üniversitesi’nde 60 yaş artı tazelenme üniversitesi olarak hayata geçtiğini ve belli yaşın üstündeki insanların kendini yenilemek için üniversitede faaliyetlerde bulunduğuna değinen Taçoy, yaşlılara sunulacak imkanların arttırılmasının kendisine mutluluk vereceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hem sosyal güvenlik sistemi açısından hem de sosyal hizmet uygulamaları bakımından insan ömrünün her dönemine dokunan bir bakanlık olduğunu hatırlatan Taçoy, dernek üyelerinin görüş ve önerilerini dikkate alacak bir anket çalışması hazırlandığını ve bu anketin yaşlılara yönelik politikaların belirlenmesinde yol gösterici olacağını söyledi.

Taçoy, ilgili derneklerle oluşturulacak sinerjinin ve işbirliğinin yeni projelerin hayata geçirilmesi noktasında katkı sağlayacağını kaydetti.

Taçoy, tüm emeklilerin 30 Haziran Dünya Emekliler Haftasını kutlayarak sözlerini tamamladı.

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30/06/2022 14:36