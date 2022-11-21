'Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları' semineri düzenleniyor

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21/11/2022

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'Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları' semineri düzenleniyor

aşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, “Yaşlılara Yönelik Kamu Politikaları” semineri düzenliyor.

Yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü 14.30-16.00 saatleri arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde yapılacak seminer, ücretsiz ve halka açık olacak.

Prof. Dr. Feray Gökdoğan’ın konuşmacı olacağı seminere katılmak isteyenler, şu internet adresinden form doldurabilecek: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCVyViXsCyjxg2xJSRuWxq3okLkXJUTpu3_7lVMCqA6EXhkw/viewform?usp=sf_link

21/11/2022 12:59
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TAGS: Yaşlı, seminer, kktc, haber
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