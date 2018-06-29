Yaşlılığın sırrı çözüldü

Yaşlılığın yaşamın kaçınılmaz bir parçası… Ancak ABD'deki Buffalo Üniversitesi'nde Evrimsel Genetik Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Ömer ve Kimya Bölümü'nde görevli Yrd. Doç. Ekin Gökçümen çifti, yaşlılığın yarattığı sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için önemli bir adım attı. Çift, yaşlılık evresini CB36 adlı genin başlattığını tespit etti. Bu gen hücrelerin bölünerek kendini yenilemesine engel oluyor, organların yaşlanmasına yol açıyor.

HASTALIKLARA ÇÖZÜM

BİLİM insanları şimdi bu genin çalışma mekanizmasını çözmeye çalışıyor. CB36'nın vücut proteinlerine etkisi, hücreleri nasıl yaşlandırdığına dair araştırmalar hâlâ devam ediyor. Bu genin kontrol altına alınabilmesi durumunda, yaşlılıkla ortaya çıkan kemik erimesi, kireçlenme, katarakt ve kalp hastalıklarının önüne geçilebilir. Yaşlılarda kanserin daha yavaş ilerlemesinin de bu gene bağlı olduğu düşünülüyor.

Yrd. Doç. Ekin Gökçümen ve Yrd. Doç. Ömer Gökçümen

ÇALIŞMALARINI ABD'DE SÜRDÜRÜYORLAR

Ömer Gökçümen Boğaziçi Üniversitesi'nden sonra eğitimine ABD'de devam etti. Ekin Gökçümen ise Koç Üniversitesi'nden sonra eşiyle aynı parkuru izledi.