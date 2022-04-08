'Yaşlılık Döneminde Ruh Sağlığı ve Sorunları' isimli seminer gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği tarafından yürütülen Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında “Yaşlılık Döneminde Ruh Sağlığı ve Sorunları” semineri yapıldı.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, dün Mağusa’da Namık Kemal Lisesi (NKL) Konferans Salonu’nda Uzman Psikolog Perihan Asenay’ın sunduğu seminere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği üyeleri, yaşlı yakınları, öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

AYDINDOĞMUŞ: “YAŞLI BAKIMI SADECE FİZİKSEL DEĞİL, RUHSAL BAKIMI DA İÇERİYOR”

Seminerde açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Ayşe Aydındoğmuş, Yaşlı Hakları Hareketi Projesi kapsamında Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan 60 yaş üstü tüm bireylerin yaşam kalitelerini arttırmayı amaçladıklarını, bu doğrultuda, bakımevlerini geliştirilmek, bakımevi yasasının çıkarılması için katkı sağlamak ve yaşlılara verilen bakım hizmetlerinin insan onuruna yakışır bir şekilde iyileştirilmesini hedeflediklerini iletti.

Yaşlılarda ruh sağlığının pek konuşulmayan bir konu olduğuna değinen Aydındoğmuş, yaşlı bakımının sadece fiziksel değil ruhsal bakımı da içerdiğini, merhamet gerektirdiğini ancak sadece merhametin de yeterli olmadığını, merhametli bakımın profesyonel bir yaklaşımla verilmesi gerektiğini belirtti.

JENKINS: “DERNEK OLARAK, KIBRIS’IN KUZEYİNDEKİ YAŞLILARIN İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR HAYAT SÜRMELERİNİ İSTİYORUZ”

Ardından Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Başkanı Prof. Dr. Hatice Jenkins konuşarak, Yaşlı Hakları Hareketi finansmanını yapan Avrupa Birliğini ve AB destek ekibine, Bakan Taçoy’a, dernek ve proje ekibine, seminere katkı verenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, derneğin çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Jenkins, “Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği olarak, Kıbrıs’ın kuzeyindeki yaşlıların insan onuruna yakışır bir hayat sürmelerini istiyoruz ve bunun için büyük bir mücadele vermekteyiz. Yaşlı Hakları Hareketi projemiz altında, hem bakımevlerini düzenleyecek yasaların yapılmasına katkı koyuyoruz hem de bir dizi seminer ve eğitimler vererek, bu sektörün gelişmesine öncülük ediyoruz” dedi.

Haziran ayında, Türkiye’deki örnek teşkil eden başarılı bakımevlerini ziyaret edeceklerini, temmuz ayında ise bir yaşlı bakıcılarına bir de bakımevi sahiplerine yönelik iki tane eğitim programı düzenleyeceklerini söyleyen Jenkins, bu eğitim programlarının halka açık ve ücretsiz olacağını ve duyuruların önceden yapılacağını belirtti.

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08/04/2022 15:27