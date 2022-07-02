Yasmani Capello'dan rekorlu altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, oyunlar tarihinin rekorunu kırarak 400 metre engelli finalinde altın madalya kazandı.

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02/07/2022

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Yasmani Capello'dan rekorlu altın madalya

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde altın madalyanın sahibi oldu.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 400 metre engelli finali yapıldı.

Milli atlet Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle Akdeniz Oyunları tarihindeki en iyi dereceyi yaparak altın madalya kazandı.

Aynı yarışta bir diğer milli atlet İsmail Nezir, 50.09'luk derecesiyle 7'nci oldu.

02/07/2022 11:46
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TAGS: Yasmani Capello
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