Yasmani Copello, Paris 2024'e kota aldı
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarı finalini 48.66'lık derecesiyle tamamlayan Yasmani Copello Escobar, Paris 2024'e katılmak hakkı elde etti.
22/08/2023
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engelli yarı finalini 48.66'lık derecesiyle tamamlayan Yasmani Copello Escobar, Paris 2024'e katılmak hakkı elde etti.
Yasmani Copello Escobar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 Metre Engelli yarı finalindeki 48.66'lık derecesiyle 2024 Paris Olimpiyatları'na kota aldı.