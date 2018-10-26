Yasmin Erbil’den yeni paylaşım

Geride bıraktığımız günlerde babasının yaşadığı sağlık sorunları yüzünden duygusal satırlar içeren bir paylaşıma imza atan ve takipçilerinin gözlerini yaşartan Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla bu defa bir nebze de olsa takipçilerini mutlu etti. Babasının, yıllar önce o zamanki eşi ve kendisinin annesi Nergis Kumbasar ile çekilmiş bir fotoğrafı ile babası Mehmet Ali Erbil ile yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erbil, bu karelerin üzerine kalp emojileri koydu.