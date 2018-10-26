HABER KIBRIS

Yasmin Erbil’den yeni paylaşım

Babası Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda tutulan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

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26/10/2018

Yasmin Erbil’den yeni paylaşım

Geride bıraktığımız günlerde babasının yaşadığı sağlık sorunları yüzünden duygusal satırlar içeren bir paylaşıma imza atan ve takipçilerinin gözlerini yaşartan Yasmin Erbil, yaptığı son paylaşımla bu defa bir nebze de olsa takipçilerini mutlu etti. Babasının, yıllar önce o zamanki eşi ve kendisinin annesi Nergis Kumbasar ile çekilmiş bir fotoğrafı ile babası Mehmet Ali Erbil ile yakın zamanda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erbil, bu karelerin üzerine kalp emojileri koydu.

 

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TAGS: Yasmin Erbil’
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