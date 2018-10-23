Yasmin Erbil'in paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Yasmin son paylaşımıyla da merak uyandırdı.

Yasmin'in "sevdim" notuyla yayınladığı bu kare sosyal medyayı salladı. Bazı takipçileri fotoğraftaki kişinin Yasmin olup olmadığını sorguladı. Erbil'den yanıt gecikmedi: Fotoğraftaki ben değilim.