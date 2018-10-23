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Yasmin Erbil'in paylaşımı olay oldu

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil'in paylaşımı sosyal medyayı salladı

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23/10/2018

Yasmin Erbil'in paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.

Yasmin son paylaşımıyla da merak uyandırdı.

Yasmin'in "sevdim" notuyla yayınladığı bu kare sosyal medyayı salladı. Bazı takipçileri fotoğraftaki kişinin Yasmin olup olmadığını sorguladı. Erbil'den yanıt gecikmedi: Fotoğraftaki ben değilim.Yasmin Erbil'in paylaÅÄ±mÄ± olay oldu - Magazin haberleri

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TAGS: Yasmin Erbil’
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