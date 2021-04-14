Yatağında ölü bulunan 2 aylık bebek Covid-19 pozitif çıktı

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Suriyeli ailenin erkek bebeği yatağında ölü olarak bulundu.

Philenews'in haberine göre, Limasol'da Salı günü erken saatlerde karyolasında ölü bulunan iki aylık bir erkek bebek ve 34 yaşındaki babası koronavirüse yakalandı.

Suriyeli ebeveynleri otopsi yapılmasını istememelerine rağmen, bebeğe kısa süre içinde otopsi yapılacak.

Bebek, 8 Şubat'ta dünyaya geldi ve tespit edilen solunum problemleri nedeniyle 15 gün süreyle Limasol Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde yatmak zorunda kaldı.

Genç anne salı günü saat 2 civarında bebeğini beslemeye gittiğinde bebeği bilinçsiz bulmuştu.

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14/04/2021 12:45