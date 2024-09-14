Yatak Odasında Ateşe Verilen Nihat İlkhan Hayatını Kaybetti

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14/09/2024

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Yatak Odasında Ateşe Verilen Nihat İlkhan Hayatını Kaybetti

Boltaşlı köyünde 04 Eylül 2024 tarihinde yaşanan olayda Nihat İlkhan, yatak odasında uyuduğu sırada H. T. tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Ağır şekilde yaralanan İlkhan, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Nihat İlkhan yaşam mücadelesini kaybetti  

İlkhan'ın cenazesi bugün bugün ikindi namazına müteakip Gelincik Köy Mezarlığı'nda defnedilecek.

14/09/2024 10:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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