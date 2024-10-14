Yatakta telefon kullanmanın gizli tehlikesi ortaya çıktı

Araştırma, ortalama bir insanın her gece 700 ml terlediğini ve yatak sıcaklığının 20°C’ye ulaştığını belirtti. Bu ortam, Pseudomonas aeruginosa'nın yayılması için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Hatta önceki çalışmalara göre, bu bakteriyi taşıyan her sekiz hamam böceğinden biri, özellikle hastanelerde enfeksiyonların başlıca sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor.

Bu bakteri, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde zatürre, idrar yolu enfeksiyonu ve sepsis gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Araştırmaya göre, her gece yatağında telefon kullanan bireyler bu bakteriye maruz kalma riski altında. Yatak gibi sıcak ve nemli ortamlar, bakterinin üremesi için ideal koşullar sunuyor.

Araştırmada, cep telefonları ve akıllı saatlerden alınan örneklerin laboratuvar ortamında incelendiği belirtildi. Daily Mail'de yer alan habere göre; İnceleme sonucunda, cep telefonlarının, televizyon kumandası gibi diğer cihazlardan bile daha fazla bakteri içerdiği ortaya çıktı. Buna rağmen, araştırmaya katılan 575 kişiden %51’i, telefonlarını hiç temizlemediklerini itiraf etti.

Uzmanlar, telefon ekranları gibi yüzeylerin düzenli olarak alkol bazlı mendiller veya UV temizleyicilerle dezenfekte edilmesinin büyük fark yaratabileceğini vurguladı. Japonya’daki Narita Havalimanı’nda, tuvaletlerde telefonlar için özel hijyenik kâğıtların sunulması, bu alandaki farkındalığı artırma amaçlı yenilikçi bir uygulama olarak öne çıktı.

Uyku alışkanlıkları üzerinde yapılan bir çalışmada da yatakta telefon kullanımının yalnızca fiziksel sağlığa değil, zihinsel sağlığa da zarar verdiği ortaya kondu. Araştırmalar, uyumadan önce sosyal medya kullanımı gibi aktivitelerin beynin uyanık kalmasını tetiklediğini ve kaliteli uyku süresini kısalttığını gösteriyor. Uzmanlar, telefonun uyumadan en az bir saat önce bırakılmasını öneriyor.