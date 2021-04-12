Yatılı hasta sayısı az, tedavi gören hasta sayısı fazla…

Bahadır AYNA

KKTC’de şuan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatak sıkıntısı yaşanmazken temaslı ve ayakta tedavi gören pozitif hastalar için otelde veya yurtlarda kapasitenin arttırılması gerekiyor.

525 vakanın sadece 77’si hastanede…

Son 1 haftada KKTC’de 525 vakaya tanı konulurken bu sürede 297 kişi taburcu edildi.

Haber Kıbrıs’ın 05-11 Nisan tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı’nın verilerinden derlediği bilgilere göre bu süre zarfında sadece 77 vaka Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yatırıldı. Bu durum sağlık çalışanları tarafından sevinçle karşılandı.

451 kişiye ise ayakta tanı konulması sebebiyle otellere sevk edildi.

Sağlık sistemi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatak sıkıntı yaşamazken esas sıkıntı Maliye Bakanlığı’nın otel veya öğrenci yurtlarında yeni yatak kapasitesi yaratamaması.

Dün itibariyle alınan tedbirlerle birlikte 200 yatak kapasitesi olan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde toplan 72 hasta yatmaktaydı bu da kapasitesinin 3’te 1’i anlamına geliyor.

Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın acil olarak temaslılar ve ayakta tedavi gören pozitif hastalar için otel açmasını bekliyor.

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12/04/2021 20:53