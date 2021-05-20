Yatırım için Güney Kıbrıs’a gidiyorlar

Güney Kıbrıs’ta, Ekim 2020’den itibaren geçerli olan “Hızlı Ticari Faaliyet Mekanizması” verileri, yeni şirketlerin Güney Kıbrıs’a taşınma konusuna ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Politis gazetesi ekonomi sayfası, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Natasa Pilidu ve İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in, Ekim ayından bu yana 11 şirketin, personelini, donanımını ve teknik bilgisini Güney Kıbrıs’a taşıyarak bu mekanizmaya dahil olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre mekanizma, Güney Kıbrıs’a yerleşmek için üçüncü ve Avrupa ülkelerin mevcut veya yeni şirketlerinden gelen taleplerin hızlı ve verimli bir şekilde ele alınmasını amaçlıyor.

Bu şirketlerin Lübnan, İsrail, Lüksemburg, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerden olduğunu yazan gazete, 50 şirketin bu mekanizmaya dahil olma ilgisi gösterdiğini belirtti.

Gazete resmi verilere dayanarak şu ana kadar mekanizmaya dahil olan şirketlerin yüzde 80’inin bilişim ve iletişim sektöründen, yüze 10’unun hizmetler sınıfından, geriye kalan yüzde 10’un ise taşımacılık sektöründen olduğunu yazdı.

Gazete, Lübnan’daki 3 şirketten 2’sinin, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle, personeliyle birlikte Güney Kıbrıs’a taşındığını, bu iki şirkette 300’ü aşkın çalışanın bulunduğuna dikkati çekti.

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20/05/2021 14:59