Yatırım Tavsiyesidir: KKTC’de Milletvekili Olmak

Borsa ile ilgilenenler "yatırım tavsiyesi değildir" uyarısına aşinadır. Ancak, bugün size kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vereceğim: KKTC’de milletvekili olmak!

Ekonomist Mertkan Hamit Kuzey Kıbrıs’ta yapılan son artışla birlikte bir milletvekilinin brüt maaşının 280 bin TL’ye yükseldiğini bugünkü kurla yaklaşık 7,424 Euro) çıktığını yazdı. Hamit’in açıklamasına göre Kuzeydeki milletvekili maaşları Güney Kıbrıs’takilere fark atmış durumda

Peki, bu maaş Avrupa'da nasıl? İşte birkaç örnek:

Güney Kıbrıs’ta bir milletvekili 4.991 euro maaş alıyor.

Birleşik Krallık’ta 2024 itibarıyla milletvekili maaşı yılda yaklaşık 105.000 Sterlin, yani aylık 10.435 euro.

Avrupa Parlamentosu üyeleri 10.075 euro brüt maaş alırken, net maaşları yaklaşık 7.854 euro.

Fransa’da milletvekilleri 7.200 euro,



Almanya’da ise 10.012 euro alıyor.

Norveç milletvekilleri 7.716 euro,



İsveç'te ise 6.417 euro aylık maaş kazanıyor.

Gördüğünüz gibi, KKTC’de milletvekili maaşı, Norveç, İsveç ve hatta Fransa’daki maaşlardan daha yüksek. Bu durumda, Kuzey Kıbrıs’ta milletvekili olmak, oldukça ‘kazançlı’

Üstelik burada ülkeniz için herhangi bir faydanızın olmasına gerek yok. Meclise gitmenize gerek yok, ay sonu banka hesabınıza gelen maaş bildirimi ile yüzünüz gülebilir, lüks ve şatafat içerisinde hayatınızı sürdürebilirsiniz.



Çocuklar okula gitmese de, trafikte her gün canlar yitirilse de, kamuda vatandaşın işi görülmese de sorun değil.