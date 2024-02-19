Yatırımcılar dikkat...Gram altın rekor tazeledi!

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününde güne yükselişle başladı. Gram altın ise 2074 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

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19/02/2024

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Yatırımcılar dikkat...Gram altın rekor tazeledi!

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününde güne yükselişle başladı. Gram altın ise 2074 ile rekor tazeledi. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

Altın fiyatları, jeopolitik riskin yükselmesiyle yönünü yukarı çevirdi. Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı ise zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.51 itibarıyla Foreks Piyasalarda 2 bin 74 lira seviyesinde işlem görüyor.  Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 392 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 948 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 21 dolar seviyesinde işlem görüyor.

19/02/2024 09:02
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TAGS: altın, fiyat, çeyrek, rekor,
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