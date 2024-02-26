Yatırımcıları dikkat... Gram altında yeni zirve!

Altının gram fiyatı yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 2 bin 115 lira seviyesinden başlayarak tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

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26/02/2024

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Yatırımcıları dikkat... Gram altında yeni zirve!

Yatırımcıların gözdesi altının gram fiyatı zirve tazeledi.

Gram altın saat 09.28 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 115 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 458 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 231 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 033 dolar seviyesinde işlem görüyor.

26/02/2024 08:51
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TAGS: altın, rekor, gram, tahmin,
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