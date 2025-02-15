Yatmadan önce tüketildiğinde cildi yaşlandıran 4 besin

Dermatolog Dr. Kate Jameson, birçok kişi tarafından genellikle akşam saatlerinde tüketilen bazı popüler atıştırmalıkların ciltte istenmeyen kırışıklıklara yol açabileceğini belirterek uyardı. Uzman isim, bu tür ürünler yerine daha sağlıklı besin seçeneklerine yönelmenin, cildin yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini açıkladı.

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15/02/2025

Yatmadan önce tüketildiğinde cildi yaşlandıran 4 besin

Dermatolog Dr. Kate Jameson, birçok kişi tarafından genellikle akşam saatlerinde tüketilen bazı popüler atıştırmalıkların ciltte istenmeyen kırışıklıklara yol açabileceğini belirterek uyardı. Uzman isim, bu tür ürünler yerine daha sağlıklı besin seçeneklerine yönelmenin, cildin yaşlanma sürecini olumlu etkileyebileceğini açıkladı.

Uzman isim, yatmadan önce kaçınılması gereken yüksek glisemik indeksli atıştırmalıkların başında cips, bisküviler, beyaz çikolata ve enerji içeceklerinin geldiğini ifade etti.

Bu tür yiyeceklerin iltihaplanma, kolajen kaybı ve artan oksidatif stres gibi cilt yaşlanmasını hızlandıran faktörlere yol açabileceği uzun yıllardır biliniyor.

Dr. Jameson, sağlıksız atıştırmalıklar yerine doğal meyve suları, havuç, elma, peynir, badem ve fıstık ezmesi gibi alternatiflerin tüketilmesini tavsiye etti.

Bu besinler, insülin seviyelerinin dengelemesine yardımcı olur ve gece boyunca cilt onarımını destekler.

Bilim insanları; şeker, alkol ve yağ gibi yüksek ısıda pişirilen maddelerin de cilt yaşlanmasını hızlandırabileceğini vurguluyor.

Molecular Aspects of Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, yüksek glisemik diyetin sadece cilt yaşlanmasını değil, aynı zamanda yaşa bağlı sağlık sorunlarını da artırdığını bulmuştu.

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TAGS: HABER, KIBRIS
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