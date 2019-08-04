Yavru kaplumbağalar hayata ilk adımlarını atacak

Yıllardır kaplumbağaların korunması için Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti ile iş birliği içerisinde çalışmalar sürdüren Kuzey Kıbrıs Turkcell, Alagadi 2 Plajı’nda yer alacak güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

“Hayata ilk adımlarında yanlarındayız” sloganıyla gerçekleşecek etkinlikte çocuklara özel atölye çalışmalarının ardından yavru kaplumbağalar denizle buluşacak.

07 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00’da çocuk atölyeleriyle başlayarak saat 19.00’da açılış programıyla devam edecek etkinlik, gün batımında yavru kaplumbağaların denize bırakılması ile son bulacak. Gönüllü olan herkesin yer alabileceği etkinlik halka açık olacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti iş birliğinde kaplumbağaların korunması ve bu bilincin gelişmesi, çocuklar için farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bu yıl da yavru kaplumbağalar Akdeniz’le buluşacak.

Adamızda koruma altında olan ve nesillerini sürdürme mücadelesi veren deniz kaplumbağaları yeni bir yolculuğa çıkarken, bu önemli tabiat olayında pek çok gönüllü yer alacak.

07 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek etkinlik saat 18.00’da çocuklar için bu yıl özel olarak düzenlenen birbirinden farklı ve eğlenceli atölye çalışmalarıyla başlayacak. Saat 19.00’da açılış konuşmalarının yer aldığı programla başlayacak etkinlikte gün batımı ile yavru kaplumbağalar denize bırakılacak. Alagadi 2 Plajı’nda yer alacak ve halka açık olan etkinliğe çocuklar, aileler, çevre örgütleri, dernekler ve kaplumbağa gönüllüleri katılacak.

Çocuklar için eğlenceli atölye çalışmaları

Adamızın değerli zenginliklerinden Caretta Caretta ve Chelonia Mydas türü deniz kaplumbağaları için en önemli yumurtlama alanı olan Akdeniz sahilleri yavru kaplumbağalarla buluşmaya devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Hayata ilk adımlarında yanlarındayız” sloganıyla gerçekleştireceği etkinlikle de yavru kaplumbağalar denize ilk adımlarını atarken katılımcılarsa bu ana şahitlik ederek, anılarında ölümsüzleştirebilecek. Etkinlikte bu yıl, diğer yıllardan farklı olarak çocuklar için çeşitli atölye çalışmaları da yer alacak. Hem çocukları eğlendirmek, hem de eğlendirirken bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek atölyeler saat 18.00’da başlayacak. Kil, mandala atölyeleri, çocuk yogası, çevre farkındalık eğitimi gibi çalışmaların ardından saat 19.00’da açılış programı ile başlayacak etkinlik yavru kaplumbağaların denize bırakılması ile son bulacak.