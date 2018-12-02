Geçtiğimiz günlerde Magusa’da Enver Reis isimli balıkçının ağlarına takılan yavru yeşil deniz kaplumbağası Akdeniz sularına geri döndü.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan bu tür, merkezimize ulaştıktan sonra tüm kontrolleri yapılarak tedavi altına alındı. Gerekli müdahalelerin yapılması ile sağlığına geri kavuşan yavru kaplumbağa, büyük bir coşku ile uğurlandı.

Kaplumbağa Koruma Cemiyeti’nde görevli Robin Snape tarafından yerleştirilen uydu cihazı ile artık Reis adı verilen bu kaplumbağayı izlemek mümkün olacak.

Deniz kaplumbağaları IUCN listesine göre tehlike veya hassas türler listesindedirler. Hayatlarının büyük bölümünü okyanuslarda geçirirler, dolayısıyla izlenmeleri zordur. Deniz kaplumbağaları beslenme, kışlama ve yuvalama alanları arasında göç eden canlılardır. Bu nedenle yuvalama alanlarının yanı sıra göç sırasında uğradıkları ve üreme dönemi dışında kalan dönemlerde hangi alanları yada ülkeleri ziyaret ettiklerinin bilinmesi, o habitatlarının korunması ve koruma önlemlerinin alınması için büyük önem taşır.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Silem Sargın, kurum olarak, adamız için önemi büyük olan bu deniz canlılarına yardımcı olmaktan mutluluk duyulduğunu ve bu konuda yapılan her türlü iş birliğinin kıymetli olduğuna dikkat çekti. Balıkçılığın kontrollü yapılması ve balıkçıların