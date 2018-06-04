Yavrusunu pitonun ölümcül sarmalından böyle kurtardı
Avustralya'da kaydedilen bu görüntüler National Geographic fotoğraflarını aratmadı. Bir keseli sıçanın, yavrusunu pitonun ölümcül sarmalından kurtarmaya çalışırken verdiği mücadele sosyal medyanın gündemine oturdu.
04/06/2018
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Avustralya'da Christine Williams tarafından çekilen bu fotoğraflar Facebook'ta paylaşılmasının ardından viral oldu.
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Bir keseli sıçanın yavrusunu kurtarmak için verdiği mücadele görenlerin büyük ilgisini çekti.
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Piton tarafından yakalanan yavrusunu kurtarmak için anne keseli sıçan kıyasıya savaştı.
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Sonunda pitonu yenmeyi başaran anne yavrusunu ölümden kurtardı.