Yavuz Çıkarma Plajı Kararı İptal Edildi

Hüseyin Özgürgün hükümeti döneminde bilinçli olarak iptal etmeyerek askıda tutulan ve fırsat olursa birisine kiralanacak olan o meşhur Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, iki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması kararının iptal edildiğini duyurdu.

Kudret Özersay, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “İki yıl önce Yavuz Çıkarma Plajı olarak bilinen bölgenin 30 yıllığına bir şirkete kiralanması ve ertesinde yaşanan tartışmaları anımsayacaksınızdır. Bakanlar Kurulu’nda alınan tartışmalı bu karar daha sonra önce Meclis’te ardından da kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olmuştu. Kıbrıs Türk Halkının hassasiyet gösterdiği ve tarihimiz açısından bu denli önemli olan bu bölgenin kiralanması kararı gelen tepkiler üzerine UYGULANMAMIŞ ancak İPTAL de edilmemişti. Yani Bakanlar Kurulu kararı yürürlükte kalmış ancak uygulanmamıştı.

Farklı kurumların bu karara karşı çıkması, kamuoyunda bir tepki oluşması ve Meclis Komitesinin bu arazinin tarihi ve doğal sit alanı ilan edilmesi yönünde oybirliği ile almış olduğu karar, Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasını engellemiş ancak bahse konu karar iptal edilmemişti. Zaman zaman “siyasi konjonktür uygun olursa uygulamaya koyacakları için iptal etmiyorlar” iddiası ortaya konulan bu kararları incelemeye aldık.

Vakıflar Örgütünün Ekim ayında aldığı bir kararla yaptığı talep üzerine dün itibariyle Hükümet olarak bahse konu kiralamaya dair 2017 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu kararlarını İPTAL ettik.

Kamuoyunun bilgisine”

07/11/2019 15:53