Yavuz Çıkarma Plajı'nın Adı Yeniden Tabelalarda

Milliyetçi çevreler tarafından uzun süredir şikayet konusu olan Yavuz Çıkarma Plajı'nın ismi, 20 Temmuz öncesinde yapılan bir değişiklikle yeniden tabelalarda yerini aldı. Özel şirketlere ait olan plajın ismi, daha önce özel isimlerle değiştirilmiş ve bu durum, birçok kişi tarafından eleştirilmişti.

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, gelen şikayetleri dikkate alarak harekete geçti ve bölgedeki özel tabelaları kaldırarak, yerine Yavuz Çıkarma Plajı tabelasını yerleştirdi. Bu değişim, 20 Temmuz tarihinden hemen önce gerçekleştirildi ve plajın orijinal isminin korunması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

Eski bakanlardan Hasan Özbaflı da bu değişimi sosyal medya hesabından selamlayarak, belediyenin aldığı kararı desteklediğini belirtti. Özbaflı, paylaşımında, "Yavuz Çıkarma Plajı'nın isminin korunması, tarihi ve milli değerlerimize sahip çıkmak adına atılmış önemli bir adımdır. LAÇ Belediyesi'ni bu duyarlı tutumundan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

LAÇ Belediyesi'nin bu hamlesi, milli değerlerin korunması yönündeki hassasiyetin bir göstergesi olarak değerlendirildi ve geniş çevrelerce takdirle karşılandı.