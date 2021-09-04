Yavuz Çıkarma Plajı’nın önünde eylem

Yavuz Çıkarma Plajı'nın önünde dün akşam meydana gelen ölümlü kazayla ilgili eylem yapıldı. Eyleme Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ve vatandaşlar katıldı. Eylemde konuşan Leyla Watt’ın yakınları yolun durumuna isyan etti. Vatandaşlar, 3 bin TL seyrüsefer ödemelerine rağmen yolların durumundan şikayet etti. Eylemde suçlunun ne yaya ne de sürücü olmadığı ifade edildi.

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04/09/2021 20:45