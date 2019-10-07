Yavuz gemisi sondaja başlıyor

Yavuz sondaj gemisi yeni sondaja başlıyor.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz'un Güzelyurt-1 olarak adlandırılan sondaj bölgesine Cumaretsi vardığını ve sabitleme çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, "Son hazırlıklar da tamamlandı, bugün ya da yarın matkabı çalıştırmaya başlıyor. İlk sondajına o bölgede

başlamış olacak" dedi.



Dönmez Antalya'da yapılan Türkiye Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ayrıca Türkiye'nin beşinci sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gazlaştırma tesisi için planlama yaptığını, Saros'taki yüzer depolama ve LNG gazlaştırma tesisinin devreye girmesinin ardından Türkiye'nin günlük azami gaz tüketiminin yarısını LNG'den karşılayabilir hale geleceğini söyledi.

07/10/2019 12:37