‘Yavuz’ ikmal için Mersin’de

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11/01/2020
HK

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‘Yavuz’ ikmal için Mersin’de

İlk sondaj çalışmasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Mağusa Körfezi’nde bulunan Karpaz-1 kuyusunda yapan 6’ncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, ikinci sondaj çalışmasını da Güzelyurt-1 lokasyonunda tamamlayarak, Mersin’e döndü.

Yavuz, Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı açıklarına demirledi.

Yaklaşık 3 aylık bir çalışmanın ardından limana dönen 230 metre uzunluğunda ve 36 metre genişliğindeki gemi, ikmal yaptıktan sonra yeniden Doğu Akdeniz’e sondaj yapmak üzere açılacak.

11/01/2020 11:01
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TAGS: Yavuz, haber, kıbrıs, kktc, mersin, ‘Yavuz’ ikmal için Mersin’de
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