Yavuz Sondaj Gemisi 4 Nisan'da Karadeniz'de yeni görev için demir alacak

Zonguldak'ta yapımı süren Filyos Doğalgaz İşleme Tesisleri'ndeki çalışmaları incelemek için kente gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, proje izleme ofisinde yetkililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Dönmez, gazın karaya getirileceği birinci bölüm ile gazın karaya getirilmesi için yerleştirilecek boruların kaynak alanlarını inceledi.

Boruların gemilerden indirilip istiflendiği alanı da inceleyen Dönmez, gazetecilere, Türkiye olarak bu yüzyılın küresel anlamda en büyük keşiflerinden birine imza attıklarını söyledi.

"Haziran veya temmuzda deniz altına boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız"

Sık sık Filyos'a gelip ilgililer, proje yöneticileri ve yüklenicilerden bilgi alıp konuyu yakından takip ettiklerini aktaran Dönmez, "Yoğun, hummalı çalışma var, zemin ıslahı büyük oranda bitmiş durumda, üst yapı müteahhidimiz girdi. Bu borular Karadeniz'in yüzlerce metre altına yerleştireceğimiz borular. Boru sevkiyatında da yüzde 60'lara ulaştık. İnşallah haziran ayı gibi boru teslimatımız tamamlanmış olacak. Belki haziran veya temmuzda da derin deniz tarafında boru yerleştirme işlemlerine başlayacağız." diye konuştu.

Dönmez, şu anda bir geminin kıyı tarafında işlemlerine devam ettiğini belirterek, deniz tabanında ıslah çalışması yaptığını kaydetti.

Karada terminale kadar gidecek borulama işlemlerinin de sürdüğünü bildiren Dönmez, şu bilgileri paylaştı:

"Proje, bittiğinde dünyada da örnek gösterilen büyük mega projelerinden biri olacak. Son derece çevreci, uluslararası çevre standartlarına uygun, raporlanmış bir proje. Burada bizimle birlikte çalışan firmaların hemen hemen tamamı, dünya ölçeğinde bu işleri yapmış firmalar. Sadece karada bugün itibarıyla yaklaşık 2 bin işçimiz çalışıyor. Muhtemelen 2 ay içerisinde herhalde bu sayıyı 2 katına kadar çıkarmış olacağız. Deniz tarafında da şu anda yaklaşık 1000 civarında çalışanımız var. Gemilerimizin bir kısmı orada çalışıyor."

"Su tabanı ekipmanının montajı su altı robotlarıyla yapılacak"

Bakan Dönmez, bugüne kadar yaklaşık 8 sondajın tamamlandığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sadece kuyuyu açmak yeterli olmuyor. Onun üretime hazırlanması için de çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Yavuz Sondaj Gemimiz limanda. Nisanın 4'ü itibarıyla çok kritik göreve çıkacak. Bugün sabah dev kargo uçağıyla ilk kuyumuzun başına yerleştireceğimiz bu alanda 'christmas tree' diye adlandırılan, su altındaki debi ve basıncı yönetecek su tabanı ekipmanı Türkiye'ye geldi. İnşallah en kısa süre içinde Filyos'a nakledeceğiz. Yavuz Sondaj Gemimize yerleştireceğiz ve kuyumuzun başına götürerek kuyu başında da montajı su altı robotlarıyla yapacağız. Bu projede teknolojik olarak da dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullanıyoruz."

Bir tarafta sahada işler yapılırken, bir tarafta da simülasyon ve otomasyon çalışmalarının sürdüğünü aktaran Dönmez, "Bugünden, yarın fiziki olarak operasyon nasıl yapılacaksa onun bir ikizini dijital platformda hazırlıyoruz. Eğitimleri bir taraftan arkadaşlarımız tamamlıyorlar. Çok yönlü hummalı çalışma var. Nasipse Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında insanımızın hizmetine sunmak arzusundayız. Gayretimiz de o yönde devam ediyor." dedi.

Dönmez, daha sonra Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) desteğiyle yapılan Sağlık Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Sağlık merkezinin hayırlı olmasını dileyen Dönmez, "Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, bizim için her şeyin üzerinde. Türkiye Petrolleri de hızlı şekilde bu tesisi kazandırmış oldu. Sadece kendi personelimize değil, bu civarda yaşayan vatandaşlarımız da yine aynı şekilde buradan istifade etmiş olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde incelemelerde bulunan Dönmez, yetkililerden bilgi aldı.

Dönmez'e saha gezisinde, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin de eşlik etti.

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22/03/2022 10:55