Yavuz Yurt, 3 gün tutuklu kalacak…

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Demirhan'da meydana gelen gümrüksüz mal tasarrufu suçundan tutuklanan Yavuz Yurt sabah mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Nurettin Özgenler mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlı Yavuz Yurt'un "Gümrüksüz Mal Tasarrufu" suçundan tutuklandığını söyledi. Polis, 09.03.2025 tarihinde saat 04:50 raddelerinde Demirhan'da zanlının kullanımında bulunan UN 445 plakalı araçta Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan aramada gümrüksüz olduğu tespit edilen 713 kg et tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının aynı gün itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini, etleri akıncılar bölgesinde arkadaşından teslim aldığını, dağıtımının planlanması için Lefkoşa fuar alanında toplanacaklarını söylediğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.