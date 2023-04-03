Yaya çarpan sürücü mahkemeye çıkarıldı

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03/04/2023

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Yaya çarpan sürücü mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazı ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Boris Kemka Tchinda Lambou mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı. Polis, 02.04.2023 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan Boris Kemka Tchinda Lambou’nun (E-30) ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan kimliği henüz tespit edilemeyen  erkek bir şahsa çarptığını söyledi. Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

03/04/2023 18:32
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TAGS: Yaya çarpan sürücü mahkemeye çıkarıldı
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