Yayaya Çarptıktan Sonra Kaçan Sürücü 10 Gün Sonra Yakalandı

Lefkoşa- Gazimağusa anayolunda meydana gelen kazada yayaya çarptıktan sonra kaçan ve 10 gün sonra yakalanan Münevver Gürler teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Mehmet Borucuoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 14.08 2024 tarihinde saat 00.15 raddelerinde Lefkoşa- Gazimağusa anayolu boyunca seyreden kimliği meçhul sürücünün, seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Demirhan kavşağı, Derin Mevzu meyhanesi önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada yolun solunda yol kenarında ayni istikamete doğru yaya olarak yürümekte olan Muhammed Abdullah’a aracının sol on kısmı ile çarptığını söyledi. Polis memuru, çarpmanın etkisiyle yolun soluna savrulan yayanın yol kenarında bulunan okaliptüs ağacına çarptıktan sonra yol içerisine düştüğünü ifade etti.

Polis, Muhammed Abdullah’ın kaza yerine gelen 112 ambulans ile kaldırılmış olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip ayni serviste müşahede altına alındığını ifade etti. Polis, kazaya neden olan sürücünün ise olay yerinden ayrıldığını belirtti. Polis, yayanın sol kürek kemiğinde kırık oluştuğunu ancak yapılan tedavisinin ardından 14 Ağustos 2024 tarihinde taburcu edildiğini kaydetti. Polis memuru, kaza ile ilgili olarak yapılan soruşturma ve tahkikat sonucunda 10 gün sonra 22 Ağustos 2024 tarihinde yayaya çarpan aracın plakasının GY 322, sürücüsünün ise Münevver Gürler olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 23 Ağustos 2024 tarihinde tutuklandığını, 24 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, 2 gün, 26 Ağustos’ta ise 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini söyledi.

Polis memuru, son tutukluluk emri içerisinde mahkeme emri uyarınca zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kontrolden geçirildiğini, akıl sağlının yerinde olduğuna dair rapor alındığını açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, Lefkoşa Türk Belediyesinde Trafik Şubesinde Memur olarak çalıştığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 300’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 2 haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.