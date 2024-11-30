Yaya Geçidinde Kaza: 65 Yaşındaki Kadın Yaralandı
30/11/2024
Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yolun solundan sağına doğru yaya geçidinden geçmeye çalışan Günay Verdi (K-65) yaralandı.
Polis açıklamasına göre, saat 10.30 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa ana yolunun 18. kilometresinde Fırat Yılmaz (E-59), yönetimindeki VY 816 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrederken Minareliköy kahveleri karşısındaki yaya geçidinden geçmeye çalışan Verdi’ye çarptı.
Verdi, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayak bileğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.30/11/2024 15:50