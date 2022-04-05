Yayaya çarpan dikkatsiz sürücü teminata bağlandı

Lefkoşa'daki yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savcı, Lefkoşa’da saat 22.50’de Bedreddin Demirel Caddesi’nde SL 344 plakalı salon aracıyla batı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyreden zanlı Abdelrahman M. Abdelrahman’ın yolun solundan sağına yaya olarak geçip, refüj içinde çıkarak ani olarak yola geri giriş yapan Bekir Baykuş’a aracının ön kısmı ile çarptığını anlattı. Polis, kaburgaları ile sağ eli kırılan Bekir Baykuş’un Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ve durumunun iyiye gittiğinin öğrenildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarının görülünceye dek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 30 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Bu habere tepkiniz:



05/04/2022 11:45