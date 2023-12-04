Yayın ihalesi için hedef rakam belli oldu

TFF'nin Kulüpler Birliği ile ortaklaşa kurduğu İhale Komisyonu, yeni dönem yayın ihalesi konusunda çalışmalarına detaylı bir şekilde devam ediyor.



Akşam Gazetesi'nin haberine göre; komisyonun yeni hedefi 500 milyon dolardan 85 milyon dolar seviyelerine kadar inen yayın gelirini, 250 milyon dolar seviyelerine çıkarmak. İhaleye en az üç firmanın katılması için görüşmeler devam ediyor.



Play-Off sistemi de yayın ihalesi gelirinin artması için TFF tarafından gündeme getirildi. Bu yolla büyük maçların daha çok oynatılması planlanıyor. Kulüplere bu konuda tam 6 tane öneri yapıldı. Belçika ve Romanya'daki Play-Off sistemi ön plana çıkmış durumda. Ancak henüz net bir karar verilmiş değil.

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