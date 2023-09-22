Yayın Yüksek Kurulu BRAF toplantısında yer aldı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) organize ettiği BRAF 10’uncu yıl toplantısına katıldı.

YYK'dan yapılan açıklamaya göre, ana teması "Sayısal Çağda Lisanslama Zorlukları" olan Antalya'daki toplantıda KKTC'yi YYK üyesi Hüseyin Gürlek temsil etti.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü'ne (KEİ) üye ülkelerin katılımıyla kurulan BRAF toplantısında, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Sırbistan, Yunanistan, Moldova, KKTC, Malezya, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya’dan düzenleyici otoritelerin temsilcileri yer aldı.

BRAF toplantısını değerlendiren

Hüseyin Gürlek, BRAF toplantısına ilişkin değerlendirmesinde, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, KKTC’ye gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyetten dolayı RTÜK'e teşekkür etti. Hüseyin Gürlek, 2 gün süren toplantılar sırasında katılımcı ülkelerin temsilcileriyle istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, özellikle Azarbaycan’ın işbirlikleri konusunda KKTC’ye özel ilgi gösterdiğinin altını çizdi.