Yayın Yüksek Kurulu, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Yayın Yüksek Kurulu (YYK) Sosyal İşler Komite Başkanı Hüseyin Gürlek, tüm gazetecilerin “Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.

YYK adına Sosyal İşler Komite Başkanı Hüseyin Gürlek tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Basın çalışanlarına, çeşitli haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle kutlanmaya başlanılan Çalışan Gazeteciler Günü’nün 56. yıldönümünü kutluyoruz” dedi.

Açıklamada; basının gücünü kamuoyundan aldığı, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağladığı, önemli ve etkin bir denetim organı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Gazetecilik mesleği, kamuoyunu aydınlatmak için günün her saatinde haber peşinde koşarak zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatırken diğer taraftan da vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Bu çerçevede tüm gazeteciler ve basın emekçilerin bu özel gününü kutlarız" ifadelerine yer verildi.