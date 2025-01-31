Yayında: KÖZ

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31/01/2025

Yayında: KÖZ

Ege Baki, Oneblood ve Togan’ın birlikte hayat verdiği, prodüktörlüğünü Ege B’nin üstlendiği yepyeni parça “KÖZ” tüm dijital platformlarda yayınlandı!

“KÖZ”, kayıpların ve içsel çatışmaların ardından gelen yeniden doğuşu anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. Dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaran bu şarkı, Roof yapımcılığında hayat bulurken, kapak tasarımında İzel Hastunç’un imzasını taşıyor.

Söz – Müzik: Ege Baki,Birkan Özdemir,Togan Samer
Düzenleme: Ege Baki
Mix & Mastering: Ege Baki
Yapım: Roof
Lyrics: Ege Baki,Oneblood,Togan
Prod.by Ege B
Artwork: İzel Hastunç

YAYIN TARİHİ:
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