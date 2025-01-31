Yayında: KÖZ

Ege Baki, Oneblood ve Togan’ın birlikte hayat verdiği, prodüktörlüğünü Ege B’nin üstlendiği yepyeni parça “KÖZ” tüm dijital platformlarda yayınlandı!

“KÖZ”, kayıpların ve içsel çatışmaların ardından gelen yeniden doğuşu anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. Dinleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaran bu şarkı, Roof yapımcılığında hayat bulurken, kapak tasarımında İzel Hastunç’un imzasını taşıyor.

Söz – Müzik: Ege Baki,Birkan Özdemir,Togan Samer

Düzenleme: Ege Baki

Mix & Mastering: Ege Baki

Yapım: Roof

Lyrics: Ege Baki,Oneblood,Togan

Prod.by Ege B

Artwork: İzel Hastunç