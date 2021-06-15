Yayla’da Yangın! Onlarca Ağaç Yandı

Yayla’da, dün saat 11.10'da Yayla Arıtma Tesislerinin batı kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri ve Güzelyurt Belediyesi ekipleri tarafından söndürülmüş olup, yangın sonucu çeşitli şahıslara ait 78 adet narenciye ağacı, 28 adet zeytin ağacı kısmen, 8 adet narenciye ağacı ve 13 adet zeytin ağacı ile yaklaşık 50 dönüm biçilmemiş buğday tamamen yanarak zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor

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15/06/2021 15:34