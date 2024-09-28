Yaylalı: Asgari ücretle ilgili yasa değişmeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Asgari Ücretler Yasası’nın ivedi olarak değiştirilmesi ve asgari ücretin hükümetin, devlet yönetiminin kontrol ve sorumluluğunda olması gerektiğini söyledi.

Yaylalı, asgari ücrette tam 30 yıldır aynı kişi ve grupların “kara senaryoyu” uygulamaya koyduğunu, devleti yönetenlerin özel sektör çalışanlarını zerre kadar umursamadıklarını savunarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu da “insanlarla alay eden organizasyon” olmakla suçladı.

Erman Yaylalı yazılı açıklamasında, özel sektör çalışanlarının büyük kısmının eylül maaşlarını bugün aldığını belirterek, “Gidip sorun bakalım özel sektör emekçileri hangi ücret üzerinden ödendi?” diye sordu.



İşveren tarafıyla Çalışma Bakanlığı'nın kurguladıkları "kara senaryo" sonucu özel sektör çalışanlarının büyük kısmına yürürlükteki asgari ücretten (brüt 33 bin 926TL, net 29 bin 520 TL) ödeme yapıldığını ileri süren Yaylalı, “Bunun literatürdeki adı 'halk düşmanlığıdır’. Aksini savunan varsa istediği platformda tartışmaya hazırız" dedi.



TDP’nin Asgari Ücretler Yasası’nın ivedi olarak değiştirilmesinden ve asgari ücretin tamamen hükümetin, devlet yönetiminin kontrol ve sorumluluğunda olmasından yana olduğunu anımsatan Erman Yaylalı, hükümeti eleştirerek halkın bu “çağdışı” anlayıştan kurtulmasının zamanının geldiğini söyledi.

Yaylalı, TDP’nin yönetimde söz sahibi olacağı dönemlerde tüm ekonomik ve sosyal politikaların halk için yapılacağını, özellikle yoksul ve emekçi kesimin hedef kitle olacağını belirterek, ortaya konacak ekonomik ve sosyal politikalarla TDP’nin farkının ilk 6 ayda görüleceğini ifade etti.