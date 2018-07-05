Yaz Aylarında Diyabet Hastalarına Beslenme Öneri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Koordinatörü Öğretim Görevlisi Esat Kastambollu yaz aylarında diyabet hastalarının besin tüketimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Kastambollu, şeker hastalığının insan vücudunda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği hormonunun etkili kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu süren bir hastalık olduğunu belirtti. Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ve obezitenin giderek artmasının diyabet hastalığında artışa neden olduğunu aktaran Kastambollu, diyabet hastalarının yaz mevsimine uygun önlemler alması ve oluşabilecek sorunları ortadan kaldırabilmek adına dikkatli olmaları gerektiğini kaydetti.

Diyabetin karbonhidratla ilgili bir hastalık olduğunu hatırlatan Kastambollu, glisemik indeksi yüksek olan besinlerden uzak durumalısının altını çizerek, bunların yerine kana yavaş karışan sebzeler, meyveler, tam tahıllı ve yüksek lifli gıdaların tüketilmesi önerisinde bulundu. Kastambollu, vücudun yüksek lifli gıdaları yavaş sindirmesi nedeniyle kan şekerinde dengeli bir artış sağlanacağını açıkladı.

Karbonhidratın vücut için önemli bir enerji kaynağı olduğu kadar yağların da enerji ve hormanlar açısından önemli olduğuna dikkat çeken Kastambollu, kaliteli yağların tüketilmesi gerektiğini aktardı. Ara öğün olarak çok şekerli ve kana erken karışan meyvelerin ve gıdaların yerine daha az şeker miktarı olan yeşil elma, yeşil meyve, sebze türleri, kaliteli yağlar barındıran çiğ badem, çiğ ceviz ve çiğ fındık gibi besinleri tükeretek bu durumu dengeleyeceklerini ifade etti. Ayrıca meyve suyu tüketiminin kan şekeri dengesinin bozulmasına neden olduğunu aktaran Kastambollu, bunun yerine su veya meyvenin kendisini tüketmelerinin daha sağlıklı olduğunu sözlerine ekledi.