Yaz aylarında en sık görülen göz hastalıklarına dikkat!

Yaz aylarında sıkça görülen kırmızı göz (konjonktivit) için” Bu durum göz kapağı ve göz küresinin beyaz kısmını kaplayan şeffaf zarın (konjonktiva) iltihaplanması veya enfeksiyonudur. Konjonktivadaki küçük kan damarları iltihaplandığında daha görünür hale gelirler. Göz beyazlarının kırmızımsı veya pembe görünmesine neden olan şey budur.” diyen Prof. Dr. Afsun Şahin, konu hakkında detaylı bilgiler verdi.

Kırmızı göze genellikle bakteriyel veya viral bir enfeksiyon, alerjik bir reaksiyon veya -bebeklerde- tam olarak açılmamış bir gözyaşı kanalı neden olur.

Kırmızı göz rahatsız edici olsa da görüşü nadiren etkiler. Tedaviler kırmızı göz rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabilir. Kırmızı göz bulaşıcı olabileceğinden, erken teşhis ve tedavi yayılmasını sınırlamaya yardımcı olabilir.

En yaygın kırmızı göz belirtileri şunlardır:

• Bir veya iki gözde kızarıklık,

• Bir veya iki gözde kaşıntı,

• Bir veya iki gözde gece boyunca çapaklanma oluşturan ve sabah gözlerin açılmasını engelleyebilecek akıntı.

Kontakt lens kullanan kişilerin kırmızı göz semptomları başlar başlamaz kontakt lenslerini takmayı bırakmaları gerekir. Belirtiler 12 ila 24 saat içinde iyileşmeye başlamazsa, kontakt lens kullanımına bağlı daha ciddi bir göz enfeksiyonu olmadığından emin olmak için göz doktorunuzdan randevu alın.

Kırmızı gözün nedenleri şunlardır:

• Virüsler,

• Bakteriler,

• Alerjiler,

• Göze kimyasal madde sıçraması,

• Göze yabancı bir cisim kaçması,

• Yenidoğanlarda tıkalı bir gözyaşı kanalı,

• Viral ve/veya bakteriyel konjonktivit.

Kırmızı göz vakalarının çoğuna tipik olarak adenovirüs neden olur, ancak Herpes simpleks virüsü, suçiçeği-zoster virüsü ve koronavirüs (COVID-19) hastalığına neden olan virüs de dahil olmak üzere, diğer çeşitli virüslerden de kaynaklanabilir.

Hem viral hem de bakteriyel konjonktivit, soğuk algınlığı veya boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu semptomlarıyla birlikte ortaya çıkabilir. Düzgün temizlenmemiş veya başkasına ait kontakt lensler takmak bakteriyel konjonktivitlere neden olabilir.

Her iki tür de çok bulaşıcıdır. Enfekte olan birinin gözünden akan sıvı ile doğrudan veya dolaylı temas yoluyla yayılır. Bir veya iki göz etkilenebilir.

Alerjik Göz Nezlesi

Alerjik konjonktivit her iki gözü de etkiler ve polen gibi alerjiye neden olan bir maddeye verilen bir yanıttır. Alerjenlere yanıt olarak vücut immünoglobulin E (IgE) adı verilen bir antikor üretir. Bu antikor, histaminler de dahil olmak üzere, inflamatuvar maddeleri serbest bırakmak için gözlerin ve hava yollarının mukoza zarındaki mast hücreleri adı verilen özel hücreleri tetikler. Vücudun histamin salınımı, kırmızı gözler dahil olmak üzere, bir dizi alerji belirtisi ve semptomu üretebilir.

Alerjik konjonktivitiniz varsa, yoğun kaşıntı, göz yaşarması ve iltihaplanma ile birlikte hapşırma ve sulu burun akıntısı yaşayabilirsiniz. Çoğu alerjik konjonktivit, alerji göz damlalarıyla tedavi edilebilir.

KOMPLİKASYONLAR NELERDİR?

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kırmızı göz, korneada görüşü etkileyebilecek iltihaplanmaya neden olabilir. Göz ağrısı, gözünüze bir şey kaçmış hissi (yabancı cisim hissi), bulanık görme veya ışık hassasiyeti için doktorunuz tarafından hemen değerlendirme ve tedavi, komplikasyon riskini azaltabilir.

NASIL ÖNLENİR?

Kırmızı gözün yayılmasını kontrol etmek için şunlara dikkat etmek gerekir:

• Ellerinizle gözlerinize dokunmayın.

• Ellerinizi sık sık yıkayın.

• Her gün temiz bir havlu ve bez kullanın.

• Havluları veya el bezlerini paylaşmayın.

• Yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin.

• Göz kozmetiklerini veya kişisel göz bakım ürünlerini paylaşmayın.

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27/08/2021 18:56