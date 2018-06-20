Yaz aylarında nelere dikkat edilmeli?

Bahadır AYNA- Haber Kıbrıs

Diyetisyen Ali Uzun yaz günlerinde nelerin yenilip içilmesi gerektiği yönünde bilgi verdi. Kavurucu sıcakların vücudumuzdaki su oranını düşürdüğünü belirten Uzun, yaz aylarında günde en az 2 buçuk litre su tüketilmesi gerektiğini vurguladı. Günlerin uzadığına da dikkat çeken Diyetisyen Uzun, günde 5 öğün meyve yada sebze tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Karpuz, kavuna dikkat…

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan karpuz ve kavunun tüketimi ile ilgilide bilgi veren Diyetisyen Ali Uzun, şeker hastalarını uyardı. Uzun şeker hastalarının karpuz ve kavunu az miktarda tüketmeleri gerektiğini belirtirken vatandaşlarında kilo yönünden çok yememeleri gerektiğini söyledi.

Sabah kahvaltısı şart

Günün en önemli öğünü olan sabah kahvaltısının kesinlikle yapılması gerektiğini savunan Uzun kahvaltıda yumurta, peynir, söğüş sebze ve sütün kesinlikle tüketilmesi gerektiğini söyledi. Uzun öğün yemeklerinde de sebzenin olması gerektiğini belirtti.

Gece abur cubur yerine…

Diyetisyen Ali Uzun uzayan gecelerde kan şekerini dengelemek için abur cubur yerine tarçınlı yoğurdun tüketilmesi gerektiğini söyledi. Uzun tarçınlı sütünde aynı işlevi gerçekleştirebileceğini ekledi.