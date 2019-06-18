Din İşleri Başkanlığınca düzenlenen “Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” yarın başlıyor.

26 Temmuz’da sona erecek programa çocuklarını kaydettirmek isteyen velilerin, camiler ve temsilciliklere başvurabileceği açıklandı.

Din İşleri Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, “Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri” nedeniyle dün bir hazırlık toplantısı yapıldı.

AÖF Fakültesi Konferans Salonunda yer alan toplantıya Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, Din İşleri Başkan Yardımcısı Mustafa Küçük, Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Din Görevlileri Birliği Başkanı Gökan İnik ve diğer görevliler katıldı.

Toplantıda Din İşleri Başkanı Atalay ve Din Hizmetleri Müşaviri Eken 2019 Yılı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinliklerinde uyulması gereken usul ve esasları aktardı, görevlilere tavsiyelerde bulundu. Etkinlik Programı süresince uyulması gereken bazı noktaların yer aldığı bir genelge de toplantı çıkışında katılımcılara dağıtıldı.

Kitapların Din İşleri Başkanlığı'nca ücretsiz dağıtıldığı Yaz Dönemi Dini Bilgiler Etkinlikleri programında, çocukların temel dini bilgileri edinmeleri, beş vakit namazı kılabilecek kadar sure ve duayı öğrenmeleri amaçlanıyor.