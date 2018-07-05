Yaz griplerine dikkat!

“Sıcacık yaz günlerinde grip mi olunur?” demeyin. Üst solunum yolu enfeksiyonları, yaz aylarında da kapınızı çalmaya hazır. Yaz sıcaklarından bunalmaya başladığımız bugünler, grip salgınlarının yoğun olduğu kış aylarına göre daha güvenli olsa da, vücut ısımızın çevre sıcaklığıyla dengesini kurmakta zorlanabileceğini bilmemiz gerekiyor.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, yazın iklimlendirme sistemleri ile buluşan yaz dönemi hastalıkları hakkında şunları anlattı.

KLİMALAR SICAKLIĞI AZALTIRKEN, NEMİ DE AZALTIYOR

Sıcak ve nemli havaların, olumsuz hava koşulları arasında bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Seçkin Ulusoy, şunları anlattı:

“Klimalar, ortamın sıcaklığını azaltırken, nemini de beraberinde azaltıyor. Bu nedenle yoğun klima kullanıldığında, ortam mutlaka nemlenmelidir. Klimalar ilk çalıştırıldığında havalandırmada biriken mikroorganizmalar ilk üflemeyle hızlıca ortama yayılacağından, bir süre pencereler açılmalıdır. Klimanın ayarında ise, hemen en soğuk konuma getirilmemelidir ve ısı yavaş yavaş yükseltilmelidir. Bu şekilde vücudunuz, ısı değişimine uyum sağlayabilir. Çünkü yazın sıcak günlerde yapılan en büyük hatalardan birisi, çok sıcak ortamlardan hızlı bir şekilde çok soğuk ortamlara girilmesidir. Ani sıcak ve soğuk hava değişimleri, kalp krizi riskini dahi artırabilir ve ayrıca değişken hava akımları migren krizine neden olabilir. Ani sıcaklık değişimi nedeniyle, farenjit, sinüzit, orta kulak iltihabı, bademcik enfeksiyonu gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir” dedi.

LEJYONER HASTALIĞINI ÖNLEMEK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

Lejyoner hastalığının; klima ve duşların havalandırma sistemleri bulaştığını ve tehlikeli olabildiğinin altını çizen Doç.Dr. Seçkin Ulusoy, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bakteriler, nemli ortamlarda ve akıntı halindeki sularda rahatlıkla barınıp, çoğalabilir. Lejyoner hastalığına neden olan bakteriler de, bakımı iyi yapılmayan klimalar, soğutma- havalandırma sistemleri, havuzlar ve akarsularda bulunabiliyor. Önlenmesi için havuzların bakım, ilaçlama, havalandırma ve zemin temizliği işlemleri ile su değişiminin zamanında ve özenle yapılması gereklidir. Lejyoner hastalığı belirtileri, ateş, halsizlik, kas ağrıları ile başlar ve daha sonraki süreçte de öksürük, balgam çıkarma ve nefes almada zorlanma gibi ciddi tablolara sebebiyet verebilir. Grip ile benzer belirtiler gösterse de, hastalığın sebep olduğu organizma, gribe göre çok farklıdır. Hastalığı yapan “Legionella pneumophila” adlı bir bakteri olup, insandan insana bulaşmaz” diye konuştu.

1-Klima kullanımında, uygulanması gerekenler;

*Klimaların sık sık açılıp, kapatılmaması,

*Hafif ama kesintisiz birkaç saat çalıştırılması,

*Sıcaklık ayarının çok düşürülmemesi,

*İdeal serinliği elde edecek derece ayarı yapılarak, çok sık değiştirilmemesi,

*Bakımlarının düzenli olarak yılda iki kez yaptırılması ve filtrelerinin zamanında yenilenmesi,

2-Mecburen klimayı açmak zorunda kaldığınız, sıcak yaz gecelerinde;

*Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarında, özellikle de yatak odalarının pencere yoluyla havalandırılması, klima ile serinletilmesinden çok daha sağlıklıdır. Ancak, havanın çok sıcak olduğu gecelerde, mecburen klima açık halde uyumak durumunda kalındığında, klima geceleyin 22 – 23 derece bir sıcaklığa ayarlanmalıdır.

*Üfleme ayarı, mümkün olduğunca en yavaşta olmalıdır.

*Üfleme yönü, mümkünse odanın tavanına doğru olmalıdır. Asla kişinin direk üzerine üfleme yapılmamalıdır.

*Klima ile birlikte, pencere açılmamalıdır.

*Gece üşümeyle uyanıldığında, klimayı kapatmak yerine 2-3 derece ısısı yükseltilmelidir.

3-Otomobilinizde önleminizi alın;

*Araçların klima ile soğutulması (ev ve işyerlerinin aksine) daha güvenlidir. Araç içinde en ferah hissedilen ısı bulunmalı ve bu ayar sık değiştirilmemelidir.

*Genel klima bakımları, yılda 2 kez yapılmalı ve uygun zamanlarda filtreleri yenilenmelidir.

*Soğuk üfleme, hava çok sıcak olduğunda aşağıdan ayaklara doğru olabilmekle birlikte, ideali üflemenin aracın ön ve yan camlarına doğru olmasıdır.

*Pencere yoluyla havalandırma, düşük hızlarda ve tek pencereden sağlanmalıdır.

Yaz aylarında sağlığınız için kulağınıza küpe yapacağınız 6 öneri:

1-Deniz veya havuza girdiğimiz günlerde, daha fazla su tüketin.

2-Yazlık hava geçirgenliği fazla olan kıyafetleri tercih edin.

3-Deniz – havuz sonrası veya yoğun terlemenin ardından, duş alarak vücudunuzu temiz ve kuru tutun. Sonrasında saçlarınızı ve dış kulak yolunuzu kurulayın ve nemli kalmamasına özen gösterin.

4-Terli kıyafetleri sıklıkla değiştirin ve ıslak deniz kıyafetleriniz ile oturmayın.

5-Islak veya terli iken, klimaya veya rüzgara maruz kalmayın.

6-Soğuk gıda ve içecekleri, hızlı tüketmeyin.