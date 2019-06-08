Yaz mevsiminde kilo aldıran temel faktörler

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda, yaz mevsiminde kilo aldıran temel faktörlere dikkat çekti. Denizgil, yaz aylarında kilo almamak için yiyip içilen hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte daha çok sebze ve meyve çeşidinin olması, beslenmede çeşitliliğe yer verirken zaman zaman fazla tüketim durumu olabiliyor. Sıcakların artmasıyla bol bol sıvı tüketiliyor. Yaz aylarında kilo almamak için yiyip içilen hiçbir şeyde aşırıya kaçmamak gerekir.

Fazla Meyve Tüketmek: Tüm besinlerde olduğu gibi meyveyi de fazla tüketmek kilo olarak karşımıza çıkar. Meyvede meyve şekeri fruktoz bulunur. Fruktoz hücre içine taşınmada insüline gereksinim duymaz. Kanda insülin düzeyimizin artması bize tokluk hissini verir. İnsülin düzeyimiz artmadığında da tokluk hissi duymayız. Bu nedenle yaz aylarında meyvenin belli miktarda yenilmesi gerekir.

Tek Tip Beslenme: Kişinin sadece sebze, sadece meyve veya sadece yağlı yiyecekler tüketmesi, sağlıklı beslenme olarak adlandırılamaz. Sağlıklı beslenme kişinin tüm besin gruplarından yeterli miktarda tüketmesidir.

Fazla Miktarda Meyve Suyu İçmek: Taze sıkılmış meyve suyu faydalı olmasıyla birlikte, miktarlara her zaman dikkat etmek gerekiyor. Meyve suyu içmek yerine meyvenin kendisini tüketmek daha sağlıklıdır.

Kremalı Kahve İçmek: Kremalı, bol kalorili, büyük boy kahveler ve soğuk içecekler; yazın kilo almanın başlıca sebepleri arasındadır.

Açık Büfelere Dadanmak: Her hafta sonu geç kahvaltı etmek; ara öğünlerin ve yemek saatlerinin aksamasına yol açacağından çok önerilmez. Hafta sonları açık büfeler olan soslu, yağlı yiyeceklerle karmaşık beslenmek, kişiye kilo olarak döner.

Geç Saatte Yemek Yemek: Geç saatlerde tüketilen yüksek kalorili yemekler, içeceklerle beslenmeyi tamamlamak kilolara davetiye çıkarmaktır. Bu sebeple, alacağınız kalorileri harcayabileceğiniz saatlerde yemek yemeye çalışmalısınız.