Yaz mevsiminde su tüketimini artırmanın yolları

Özellikle yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle terlemenin fazlalaşması sonucu vücuttan atılan su miktarı artar. Bu nedenle yaz mevsiminde su tüketimi daha da önem kazanır. Fazla su kaybı durumunda vücut ısısı kontrol edilemeyerek yükselir ve hipertermi yani sıcak çarpmasına neden olabilir.

Vücudun susuz kalması sonucunda baş ağrısı, yorgunluk, kabızlık, konsantrasyonda bozulmalar, düşük tansiyon, hızlı nefes alma, hatta ilerleyen evrelerde bilinç kaybı ve koma hali gibi önemli sağlık sorunlarının görülebileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Başak İnsel Aydın, yaz döneminde su tüketimini destekleyecek tavsiyelerde bulundu.

Sağlıklı bir yetişkinin günlük su ihtiyacı ortalama olarak kilo başına 30 ml’dir. Ortalama 60 kilo olan birinin metabolizmasının işlevi için günlük tüketmesi gereken su 1,8 litre

Yaz döneminde alınan sıvı tüketimini artırmak için ev yapımı limonata, ayran, taze sıkım meyve ve sebze sularından yararlanılabilir. Özellikle sebze ve meyve suları hem vitamin-mineral açısından hem de kaybedilen elektrolit dengesini kazanmak için iyi bir seçenektir.

Maden suları tüketilebilir. Burada önemli bir ayrım var, maden suyu ve soda birbirinden farklı ancak sıklıkla karıştırılan ürünlerdir. Bizim için aromasız ve sade tercih edilecek bir maden suyu terleme ile kaybedilen bu elektrolit dengesi için önemlidir.

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10/07/2022 10:07