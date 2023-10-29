Yaz saati uygulaması saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erdi
Yaz saati uygulaması saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erdi. Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirildi. Emirnameye göre, yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.
29/10/2023
Yaz saati uygulaması saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erdi.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, 04.00’te saatler bir saat geri alınarak 03.00'e getirildi.
Emirnameye göre, yaz saati uygulamasına 31 Mart 2024’te saat 03.00’te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek.