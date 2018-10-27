Yaz saati uygulaması sona eriyor

KKTC'de yaz saati uygulaması 28 Ekim’de sona erecek ve saatlerin bir saat geri alınmasıyla kış saati uygulamasına geçilecek.

AB ülkeleriyle birlikte yarın saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak 03.00’e getirilecek.

AB ülkeleri de 28 Ekim Pazar günü kış saatine geçecek.Türkiye ise yaz saati uygulamasına devam edecek.

Türkiye’de yapılan yasal değişiklikle artık saatler hep yaz saatinde kalacak. AB ülkeleri ise saat uygulamasında Türkiye’de olduğu “tek saat” uygulaması modeline geçebilir.AB Mart 2019’a kadar bu konudaki nihai kararı verecek.

(TAK)