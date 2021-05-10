Yaz Sıcağında Kaslarımızı Korumak İçin Hangi Supplementleri Kullanabiliriz?

KKTC Güreş - Kempo ve Kickboks Şampiyonu Özper Özorun yaz aylarında kasları korumak için hangi supplementlerin kullanılabileceğini yazdı

Yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla beraber artan terleme, vücudumuzun işleyişini düzenleyen ve sağlığımız için çok önemli birçok mineral ve vitaminin vücudumuzdan özellikle ter yoluyla hızlıca atılmasına yol açmaktadır.

Bunun neticesinde sıcak çarpmalarına karşı daha hassas olan vücudumuz, aynı zamanda kalp damar sisteminde de yaşanabilecek sıkıntılara karşı da daha hassas hale gelir. Bunu engellemenin en iyi yolu terlemenin yüksek olduğu yaz mevsimi boyunca beslenmemize dikkat etmek ve terlememizi azaltacak kıyafetler giyip, mümkün olduğu kadar gölgede vakit geçirmek. Fakat, bu önlemler her zaman yeterli gelmemektedir ve terleme neticesinden vücuttan uzaklaştırılan mineral, protein ve diğer önemli besinleri temin etmek için vücudumuz kendisine yönelmektedir. Bunun neticesinde kemik yoğunluğundan ve kas dokusunda azalma sorunlarıyla karşılaşılmakta, bu da vücudun genel performans ve dayanıklılığına olumsuz etki etmektedir.

Supplementlerin Genel Kullanımı

Sporla uğraşan bireyler birçoğu aşağıdaki sebeplerle sürekli olarak zaten supplement yani besin desteği kullanmaktadırlar;

• Spor sırasında kaybedilen mineral ve vitaminleri yerine koymak ve vücudun protein ihtiyacını gidermek.

• Antrenman performansını arttırmak.

• Kilo verme veya alma hızını arttırmak.

• Ulaşılamayan gıdalarda bulunan vitamin ve minerallerin vücuda alımını sağlamak.

Yaz Aylarında Supplement Kullanımı

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla beraber, vücut geliştirme, fitness sporlarıyla ilgilenen birçok sporcu ve kış aylarında geliştirdikleri kasları yaz aylarında nasıl koruyabileceklerine dair endişe içindeler. Spor salonlarından uzak kalacak sporcular için en etkili yok bulundukları yerlerde aletsiz hareketlerle, yüzerek kaslarını korumak olsa da birçok sporcu kas korumaya yardım olacak supplementler konusunda bilgi edinmek istiyor.

Öncelikle belirtmeliyiz ki, her bireyin vücut yapısı ve bulunacağı ortam farklı olacağından dolayı, herkese uygun bir yanıt vermek mümkün değildir. Ayrıca, kullanacağınız supplementler kadar normal gıda ve sıvı tüketiminiz de kaslarınızı korumak açısından çok önemlidir. Çay, kahve, gazlı ve alkollü içecekler, alacağınız supplementlerinetkinliğini azaltabileceği gibi, kaslardan su çekilmesini arttırarak, hiçbir işe yaramamalarına da yol açabilecektir. Yaz aylarında kullanılması en fazla tavsiye edilen supplementler;

• Whey Protein

• Kreatin

• Amino Asit (Glutamin)

• Protein Tozu (BCAA oranı yüksek)

Hangi Supplement Hangi Alanda Daha Etkili

Whey Protein, kasları besleme ve hızlı emilim özelliği ile yıkıma uğrayan kasların hızlıca yenilenmesi amacıyla, her mevsim tercih edilen ürünlerden biridir. Aynı sebeplerde dolayı, yaz aylarında da kasların korunması amacıyla kullanılması tavsiye edilmektedir. Sürekli olarak kullandığınız bir Whey Protein varsa havaların ısındığı mevsimlerde kullanamaya devam edebilirsiniz.

Kreatin, birçok sporcu tarafından antrenman performansını arttırmak için kullan bir destek besinidir. Kullanımı çok yaygın olan kreatin türevleri, kas dokuları arasında su tutumunu arttırarak kasların hacim kazanmasını sağlayan kimyasalın kullanımı kutusunda belirtilen dozlarda tamamen güvenlidir.

Kreatin ve Whey Protein sadece kaslarınızı korumayacak, gün içerisindeki enerjinizi de arttırarak, sıcak yaz günlerini daha hareketli geçirmenize yardımcı olacaktır.

Aminoasit Destekleri

Vücudun yapı taşlarından olan amino asitler içeren Glutamin, besinlerin bağırsaklar tarafından emilimini arttırması özelliğiyle tüketilen her gıdadan alınan veriminin arttırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca kaslarda oluşabilecek hasar ve yıkımları ekstra protein desteği ile daha hızlı onarılmasını da sağlayan Glutamin, yaz aylarında kullanılması tavsiye edilen supplementlerden biridir.

BCAA olarak geçen ve valin, izolösin ve lösin aminoasitleri vücut dokularının oluşturulmasını, korunması ve tamiri açısından çok önemlidirler. Genellikle hayvansal gıdalarla alınabilen bu aminoasitler, spor esnasında kas ağrılarını ve yorgunlukları azaltmalarının yanında, ağır egzersizlerde kas kaybı oluşumunun da önüne geçerler.

Dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı ve günlük aktivitelerinizde aşırıya kaçmamak kaydı ile, ihtiyaç duyduğunuz supplementların da faydasıyla sonbahara, yaza girdiğiniz kas kütlesiyle rahatlıkla giriş yapabilir, temponuzda hiçbir yavaşlama olmadan sporunuza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Özper Özorun

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10/05/2021 14:44