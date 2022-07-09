Yaz sıcakları migren ataklarını artırıyor! Peki ne yapmalı?

Bazı rahatsızlıklar özellikle yaz aylarında kendini daha fazla belli ediyor. Migren de bu rahatsızlıklardan biri. Yapılan çalışmalar, sıcaklıklardaki her 5 santigrat yükselişin migren atağının gelişme riskini yüzde 7.5 oranında artırdığını gösteriyor. Ancak günlük yaşamı fazlasıyla etkileyen migrenin görülme sıklığını, alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak değişikliklerle azaltmak mümkün.

Nörolojik bozukluklar içinde en sık görülen ikinci hastalık olan migren, özellikle sıcak havalarda kendini daha fazla hissettiriyor. Dr. Murat Yaycı, “Günlük yaşamı fazlasıyla etkileyen migrenin görülme sıklığını, alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak değişikliklerle azaltmak mümkün” dedi.

CNN-Türk'ün haberine göre: Sıcak yaz günlerine kavuştuk. Havaların ısınması, birçok hastalığa yakalanma riskini azaltsa da bazı rahatsızlıklar özellikle yaz aylarında kendini daha fazla belli ediyor. Migren de bu rahatsızlıklardan biri. Yapılan çalışmalar, sıcaklıklardaki her 5 santigrat yükselişin migren atağının gelişme riskini yüzde 7.5 oranında artırdığını gösteriyor.

Atabay İlaç Medikal Direktörü Uzman Dr. Murat Yaycı, bazı alışkanlıkların migreni tetiklediğinin altını çizdi. Yaycı, “Migren, nörolojik bozukluklar içinde en sık görülen ikinci hastalık. Genel popülasyonda gözlenme sıklığı yılda yüzde 15. Kişilerin günlük yaşamlarını fazlasıyla etkileyen migrenin görülme sıklığını, alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak değişikliklerle azaltmak mümkün” dedi.

Egzersizin, vücutta ağrıyı bloke eden ve anksiyete ile depresyonu azaltan maddelerin salınımını sağladığına dikkat çeken Dr. Yaycı, “Ayrıca sağlıklı kiloda kalmamızı da sağlayarak migrenin azalmasına yardımcı olur. Egzersize ilk zamanlarda yavaş başlanmalı, ağır egzersiz de migrene neden olabilir” diye konuştu.

Dr. Murat Yaycı migrene sebep olan diğer etkenlerle ilgili; “Birçok insan; çikolata, peynir ve süt ürünleri, işlenmiş et, yapay tatlandırıcılar ile histamin içeren yiyeceklerin migreni tetiklediğini belirtiyor. Kırmızı şarap, en sık bildirilen tetikleyiciler arasında yer alıyor. Bu, yanlış beslenmenin de migrene sebep olabildiğinin göstergesi. Yanlış yiyecekleri yemek kadar düzensiz beslenmek de migreni tetikliyor. Aç kalmak migren riskini artırıyor.

Öte yandan bir aktiviteden diğerine koşmak çok streslidir ve migren riskini artırır. Fırtına, sıcak veya barometrik basınçtaki değişiklikler gibi hava değişiklikleri de migreni tetikleyebiliyor. Fırtınada veya günün en sıcak saatlerinde dışarıda olmamak migrenin tetiklenmesini önleyebilir. Migren geçirenlerin üçte biri tetikleyici olarak susuzluğu gösteriyor. Migrenin ilk belirtisinde bir bardak su içmek rahatlatacaktır. Ve ayrıca gereksiz yere alınan ilaçlar da migreni tetikleyebilir” ifadelerini kullandı.

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09/07/2022 15:26