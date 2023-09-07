Yaz transfer dönemi raporu: En fazla harcama yapan takımlar ve ligler

Premier Lig, LaLiga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1 da aralarında bulunduğu Avrupa futbolunun önde gelen liglerinde yaz transfer dönemi sona erdi.

Transfer dönemlerinde yaptığı harcamalarla dikkati çeken İngiliz takımları, bu yaz da geleneği bozmadı. Avrupa'nın en pahalı 10 transferinin 6'sını Premier Lig ekipleri gerçekleştirdi.

İspanyol teknik adam Mikel Arteta yönetiminde geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda Manchester City'ye kaptıran Arsenal, West Ham United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Declan Rice'ı 116,6 milyon euroya kadrosuna katarak en pahalı transfere imza attı.

Rus iş insanı Roman Abramovich'in ardından ABD'li Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyumla da transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Chelsea, listenin zirvesini kıl payı kaçırdı.

"Maviler", Brighton'da forma giyen Ekvadorlu Moises Caicado'yu 116 milyon euroya renklerine bağlayarak bu transfer dönemini de sessiz geçmedi. Chelsea, ocak ayında da Arjantinli yıldız futbolcu Enzo Fernandez için Benfica'ya 121 milyon euro ödemişti.

Listenin üçüncü sırasında ise İngiliz futbolcu Jude Bellingham'ı 103 milyon euroya kadrosuna katan Real Madrid yer aldı.

Yaz transfer döneminin en pahalı 10 transferi (euro)



Declan Rice - Arsenal | 116,6 milyon Moises Caicado - Chelsea | 116 milyon Jude Bellingham - Real Madrid | 103 milyon Harry Kane Bayern Münih | 100 milyon Randal Kolo Muani - PSG | 95 milyon Josko Gvardiol - Manchester City | 90 milyon Neymar - Al Hilal | 90 milyon Rasmus Hojlund - Manchester United | 75 milyon Kai Havertz Arsenal | 75 milyon Dominik Szoboszlai - Liverpool | 70 milyon

Chelsea, yine kesenin ağzını açtı

Geçen sezon ara transfer döneminde transfer ettiği veya kiraladığı 8 isim için 329,5 milyon euro harcayan Chelsea'nin kasasından bu yaz da 464 milyon euro çıktı.Kadrosundan Kai Havertz, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy ve Ruben Loftus Cheek ile yollarını ayıran ve büyük bir yenilenmeye giden Chelsea, 116 milyon eurosu Moises Caicado'ya olmak üzere 11 transfere toplam 464 milyon euro harcadı.

Yaz transfer döneminde en fazla para harcayan 10 kulüpten 6'sı İngiltere Premier Lig'den çıktı. Futbola yaptığı yatırımla dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı 353 milyon euroyla Chelsea'yi takip ederken, 349,5 milyon euroyla PSG üçüncü sırada yer aldı.

Transfere en fazla para harcayan 10 kulüp (euro)



Chelsea -464 milyon Al Hilal - 353 milyon PSG - 349,5 milyon Tottenham - 248,6 milyon Manchester City - 241 milyon Arsenal - 235 milyon Manchester United - 206 milyon Al Ahli - 194 milyon Liverpool - 172 milyon Al Nassr - 165 milyon

Yayın hakkı, lisanslı ürün ve tribün gelirleri sayesinde ekonomik açıdan dünyanın en büyük futbol ligi olan İngiltere Premier Lig, yaz transfer dönemindeki transfer giderleri sıralamasında uzun yıllardır elinde tuttuğu liderliği bırakmadı.



Premier Lig takımları, yaz dönemi boyunca transfere 2,81 milyar avro harcarken, Fransız ekipleri 898 milyon, Suudi temsilcileri de 896 milyon euroluk ödeme yaptı.



LaLiga, 439 milyon euroluk harcamasıyla Avrupa'nın beş büyük liginde en düşük bütçeli transferlere imza attı.

Yaz döneminde en fazla para harcanan 10 lig (euro)

1 İngiltere Premier Lig - 2,81 milyar

2 Ligue 1 - 898 milyon

3 Suudi Pro Lig - 896 milyon

4 Serie A - 854 milyon

5 Bundesliga - 748 milyon

6 LaLiga - 439 milyon

7 Eredivisie - 228 milyon

8 Championship - 212 milyon

9 Portekiz Premier Lig - 190 milyon

10 Belçika Birinci Ligi - 147 milyon