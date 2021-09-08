Yaz transfer dönemi sona eriyor

Türkiye Süper Lig'de yaz transfer dönemi bu gece 23.59'a son bulacak.



Milli ara ile bir süre uzak kaldığımız Türkiye Süper Lig heyecanı bu hafta oynanacak maçlarla kaldığı yerden devam edecek.

3 haftası geride kalan ligde takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi. Hareketli geçen bir transfer döneminin daha sonuna geldik.

Yaz transfer dönemi bu gece 23.59'da sonna erecek. Birinci transfer ve tescil döneminin (yaz transfer dönemi) 10 Haziran'da başlayıp 1 Eylül'de sona ereceği açıklanmıştı. Ancak daha sonrasında, TFF Yönetim Kurulu yaz ve ara transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihinden 1 hafta sonra bitmesi kararını almıştı.

Futbolda ikinci transfer ve tescil dönemi (ara transfer dönemi) ise 12 Ocak tarihinde başlayıp 8 Şubat 2022 tarihinde bitecek.

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08/09/2021 12:53